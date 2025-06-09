Japonya ve Güney Kore Liderleri Anlaştı

Japonya ve Güney Kore liderleri "ciddi stratejik ortamda istikrarlı ikili ilişkiler kurulması" konusunda anlaşmaya vardı.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenen Lee Jae Myung ile telefonda görüştü.

Liderler arası ilk temas olarak kayda geçen 25 dakikalık görüşmede İşiba ve Lee "ciddi stratejik ortamda iki ülke arası istikrarlı ilişkiler kurulması" konusunda anlaştı.

Küresel zorluklar karşısında liderler düzeyinde iletişimin önemini vurgulayan ikili, Kuzey Kore dahil "bölgesel konularda işbirliği yapılması" umudunu dile getirdi.

"Daha güçlü ve daha olgun bir Güney Kore-Japonya ilişkisi" kurulması konusunda mutabakata varan ve ABD ile üçlü iş birliğinin önemini vurgulayan İşiba ve Lee, yakın bir tarihte yüz yüze görüşme isteğini birbirlerine iletti.

Liderler, Kanada'da buluşabilir

Ulusal basındaki haberde iki liderin, 15-17 Haziran'da Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelebileceği aktarıldı.

Doğu Asya'nın kıyı komşuları Güney Kore ve Japonya, ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayan "1965 Japonya ve Kore Cumhuriyeti Temel İlişkiler Antlaşması" imzalanmasının 60. yıl dönümünü 22 Haziran'da kutlamaya hazırlanıyor.

Son seçim

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından 3 Haziran'da yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazanmıştı.

Resmi sonuçlara göre, Lee oyların yüzde 49,42'sini kazanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy aldı.

Devlet Başkanı seçilen Lee, 4 Haziran'da mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.