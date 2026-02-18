Jeffries'den Randy Fine'a Sert Tepki

ABD'de Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, sosyal medyada Müslümanları köpeklerle kıyaslayan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Fine'ın "İslamofobik", "iğrenç" ve "pişmanlık duymayan bir bağnaz" olduğunu belirtti.

Ofisinin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Fine'ın Müslümanlara yönelik hakaretine ilişkin tepki gösteren Jeffries, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Cumhuriyetçilerin konuya ilişkin sessizliğini sürdürmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Nefret dolu ve bölücü söylemlerin kayıtsızca kabul edilmesinin, kontrol dışı davranışları mümkün kıldığına dikkati çeken Jeffries, Fine'ı ABD Kongresi için "bir utanç kaynağı" olarak nitelendirerek, "O, İslamofobik, iğrenç ve pişmanlık duymayan bir bağnazdır." dedi.

Jeffries, Müslüman topluma yönelik siyasi şiddet, yabancı düşmanlığı ve nefret suçlarının arttığına işaret ederek, "Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Randy Fine'ın ırkçı ve bağnaz davranışlarının cezasız kalmasına izin vermeyecek. Kasımda, hatta daha önce, başkanlık görevi el değiştirdiğinde, tüm bu hasta aşırılık yanlıları hesap verecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi Üyesi Randy Fine, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer bizi bir seçim yapmaya zorlarlarsa köpeklerle Müslümanlar arasında seçim yapmak zor değil." ifadesini kullanmıştı.

Florida eyaletini temsil eden Fine'ın sözleri, ülkede siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmiş, söz konusu paylaşımın ardından çok sayıda Demokrat Partili siyasetçi Fine'ı istifaya çağırmıştı.

Pennsylvania Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Brendan Boyle, Arizona Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Yassamin Ansari, California Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, New Jersey Temsilciler Meclisi Üyesi Rob Menendez, Maryland Temsilciler Meclisi Üyesi Johnny Olszewski, Ohio Temsilciler Meclisi Üyesi Shontel Brown, California Valisi Gavin Newsom ve ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Fine'a sert tepki göstermişti.

Daha önce de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ırkçı ifadeleriyle gündeme gelmişti

Fine, daha önce de Müslümanlar ve Filistinlilere yönelik açıklamalarıyla tartışma konusu olmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında "Müslüman seyahat yasağı" çağrısında bulunan Fine, "Ana akım Müslüman yasal ve yasa dışı göçmenlerin radikal şekilde sınır dışı edilmesi" gerektiğini savunmuştu. Bir paylaşımında "Ana akım Müslümanlar bize savaş ilan etti." demişti.

Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında yaptığı açıklamalarda "Filistin davası kötü bir davadır." diyen Fine, Japonya'ya atılan atom bombalarına atıfta bulunarak tartışma yaratan sözler kullanmıştı.

Fine'ın 2021 yılında enkazdan çıkarılan Filistinli bir çocuğun fotoğrafına ilişkin bir paylaşıma "Gayet iyi uyuyorum, fotoğraf için teşekkürler." şeklinde yanıt vermesi tepki çekmişti.

Randy Fine ayrıca Müslüman Kongre Üyeleri İlhan Omar ve Rashida Tlaib hakkında yaptığı paylaşımlarla da eleştirilmişti.

Kongre Üyesi Fine'ın işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Türk-Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında yaptığı paylaşımda Eygi'yi "Müslüman terörist" olarak nitelendirmesi de kamuoyunda tepki toplamıştı.