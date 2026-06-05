Joe Kent'ten Lindsey Graham'a Eleştiri - Son Dakika
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Joe Kent'ten Lindsey Graham'a Eleştiri

05.06.2026 10:31
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Joe Kent, istifasının ardından Graham'ı görevden uzaklaştırma çağrısında bulundu.

ABD'nin İsrail ile İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa eden eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, South Carolina'daki ön seçimlerde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın görevden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

Kent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, South Carolina'daki Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerde Graham'ın rakibi Mark Lynch'e destek verilmesini istedi.

Seçmenlere seslenen Kent, "Milyarlarca doların denizaşırı ülkelere gönderilmesini durdurmak ve Orta Doğu'daki sonu gelmeyen savaşlara müdahil olmamızı engellemek istiyorsanız, Lindsey Graham'ı görevden uzaklaştırmak için elinizde bir fırsat var." ifadelerini kullandı.

Lynch'in ABD'yi dış çatışmalardan uzak tutabilecek ve Graham'a karşı en güçlü alternatif olduğunu savunan Kent, seçmenleri Lynch'e oy vermeye çağırdı.

Kent, Lynch'in başarılı bir iş insanı olduğunu, çok sayıda kişiye istihdam sağladığını ve Washington'daki siyasetçilerin sıklıkla dile getirdiği değerleri kendi yaşamında uyguladığını belirtti.

Graham'ın uzun yıllardır Washington'da görev yaptığını hatırlatan Kent, "South Carolina (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yanında duracak, ailelerin çıkarlarını savunacak, özgürlüklerimizi koruyacak ve mevcut siyasi düzene meydan okuyacak bir senatörü hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ayrı ayrı görüşmeler yapan Graham, "ABD'nin İsrail'den daha iyi bir dostu yoktur." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Graham'a "İsrail'e olan sarsılmaz desteği" için teşekkür etmişti.

Kent, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından bir mektup paylaşarak istifa etmişti.

Mektubunda, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." açıklamasını yapan Kent, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığını ancak "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" İran'a saldırı başlatıldığını vurgulamıştı.

Joe Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğinin" altını çizmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joe Kent'ten Lindsey Graham'a Eleştiri - Son Dakika

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