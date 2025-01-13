Joly'den Trump'a Gümrük Vergisi Tepkisi - Son Dakika
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Joly'den Trump'a Gümrük Vergisi Tepkisi

Kanada, Trump'ın gümrük vergisi tehdidine karşı tüm seçenekleri değerlendiriyor.

13.01.2025 13:45
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OTTAWA, 13 Ocak (Xinhua) -- Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidiyle mücadelede hiçbir karşı önlemi göz ardı etmediğini söyledi.

Joly pazar günü CTV kanalında yayımlanan söyleşisinde hükümetin söz konusu tehditler karşısında ABD'ye olan enerji ihracatını durdurup durdurmayacağının özellikle sorulması üzerine "tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtti.

Başbakan Justin Trudeau ve Maliye Bakanı Dominic LeBlanc ile birlikte eyalet başbakanlarıyla bir toplantı düzenleyip Kanada'nın vereceği yanıtı ele alacaklarını kaydeden bakan, verilecek kararı bu hafta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında ABD'deki Cumhuriyetçi milletvekillerine ve kilit öneme sahip karar alıcılara ileteceğini ifade etti.

Kanada'daki tüm siyasi liderlere bir araya gelme çağrısı yapan Joly, "Bu, ayrışma zamanı değil. Bu, zayıflık zamanı değil. Bu, güç ve birlik zamanıdır" dedi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Kanada, Trump'ın Kanada'dan ithal edilecek tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidini uygulamaya koyması halinde misilleme olarak gümrük vergisi konulabilecek Amerikan ürünlerinin listesini hazırlıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Güncel Joly'den Trump'a Gümrük Vergisi Tepkisi - Son Dakika

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