Juan Carlos için yeni yargılama talebi - Son Dakika
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Juan Carlos için yeni yargılama talebi

Eski hakim ve savcılar, emerit Kral Juan Carlos'un yargılanması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

25.11.2024 14:21
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İspanya'da bir grup eski hakim ve savcı, Ağustos 2020'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkındaki mali suçlamaların 2022'de düşürüldüğü emerit Kral Juan Carlos'ın yargılanması amacıyla Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Emerit Kral Juan Carlos'u 2014-2018 yıllarında beş farklı suçla vergi kaçırma ve usulsüzlükle suçlayan eski hakim ve savcılar, bu eylemlerin tahtı oğluna devretmesinden sonra işlendiğini, bu yüzden dokunulmazlık statüsünün bulunmadığını, 2020 ile 2021'de yaptığı vergi düzenlemelerinin yasal olmadığını öne sürdü.

Yüksek Mahkeme 2. Dairesine yapılan dava başvurusunda, "Maliyeye karşı işlenen suçların, sadece Ceza Kanunu'nun hükümlerini değil aynı zamanda anayasada yer alan ve kral gibi kamu görevinde bulunan kişilerin de yükümlülükleri arasında olan eşitlik ve dayanışma ilkelerini de ihlal ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden İspanyol toplumunun genel menfaatinin de savunulmasının gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Juan Carlos'un yargılanmasını isteyenlerin arasında eski Yüksek Mahkeme Hakimi Jose Antonio Martin Pallin ile eski yolsuzlukla mücadele savcıları Carlos Jimenez Villarejo ve Jose Maria Mena gibi İspanya'da tanınmış ve sol görüşlü partilere yakınlıklarıyla bilinen kişiler ile bazı gazeteciler yer alıyor.

İspanya, İngiltere ve İsviçre'de geçmişte mali suçlarla ilgili soruşturma yürütülen Juan Carlos, "kanıt yetersizliği, zaman aşımı, dokunulmazlık ve son yıllardaki vergi borcu ödemeleri" gibi sebeplerle aklanmış, 2022 yılında aleyhinde cezai kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varılarak hakkındaki tüm suçlamalar kaldırılmıştı.

Emerit Kral Juan Carlos hakkındaki eski suçlarla ilgili düzenlemelerin doğruluğunun ve yasallığının bir kez daha adli makamlarca araştırılması istenen yeni dava başvurusunda, önceden yasal bildirim yapılmasına rağmen ilk olarak 600 bin avro, daha sonra 4,4 milyon avroluk vergi borcunu ödemesine izin verilmesinin yasal olmadığı öne sürülüyor.

Lihtenştayn ve İsviçre'de geçmişte kurduğu vakıflardaki milyonlarca avroluk fonları sakladığı ve bunları Abu Dabi'de kurmayı planladığı vakıf aracılığıyla kızlarına aktarmayı planladığı iddiaları İspanyol basınında yazılan emerit Kral'ın, bu yeni başvurunun ardından ikamet ettiği Abu Dabi'de ifadesinin alınmasının gerektiği savunuluyor.

Juan Carlos'un 39 yıllık devlet başkanlığının ardından gelen vergi kaçırma suçlamaları

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 86 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilen Juan Carlos, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamış ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

İspanya'da maliyeye 4,6 milyon avroluk borcunu anlaşmayla ödedikten sonra hakkındaki soruşturma savcılık tarafından kapatılan Juan Carlos, ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon dolarlık bağış ve eski sevgilisi Corinna Larsen ile bağlantılı komisyon olayıyla ilgili İsviçre Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalardan da Aralık 2021'de aklanmıştı.

Zaman zaman İspanya'ya kısa ziyaretlerde bulunan emerit Kral Juan Carlos, Abu Dabi'de yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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