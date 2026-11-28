K.Maraş'ta özel gereksinimli bireye saldıran sürücüye 260 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli bireye tekme tokat saldıran sürücüye 260 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu da tespit edildi.
SÜRÜCÜYE 260 BİN LİRA CEZA
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli Mehmet Gökburun'a tekme tokat saldıran sürücü Adnan A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Adnan A. 'ya ehliyetsiz araç kullanma ve saldırı amacıyla araçtan inme maddelerinden de toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: DHA
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