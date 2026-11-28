SÜRÜCÜYE 260 BİN LİRA CEZA

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli Mehmet Gökburun'a tekme tokat saldıran sürücü Adnan A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Adnan A. 'ya ehliyetsiz araç kullanma ve saldırı amacıyla araçtan inme maddelerinden de toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,