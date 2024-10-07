Kaani Sağlıkta, Görevine Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaani Sağlıkta, Görevine Devam Ediyor

İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin yaralanmadığını ve aktif görevde olduğunu duyurdu.

07.10.2024 13:46
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı İrec Mescidi, Beyrut'ta İsrail'in saldırısında yaralanmış olabileceğine dair iddialar ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin sağlığının yerinde olduğunu aktif görevine devam ettiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran'da bir konferansta konuşan Mescidi, Kaani'nin Beyrut'ta İsrail'in saldırısında yaralandığı iddialarını yanıtladı.

Mescidi, "Birçoğunuz General Kaani'ye ne olduğunu soruyorsunuz. Kendisi sağlıklı ve aktif görevine devam ediyor." dedi.

İran'daki bazı medya kuruluşlarının ve siyasilerin Kaani hakkındaki iddiaların doğru olmadığının gösterilmesi için Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama talep ettiklerini kaydeden eski Bağdat Büyükelçisi İranlı komutan, "Bazıları açıklama yapın diyor ancak ne açıklaması? Böyle bir şeye ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

Kaani hakkında iddialar

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani'nin durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmaması Beyrut'ta İsrail'in saldırısında yaralandığı iddialarına yol açmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in 4 Ekim Cuma günü Beyrut'a düzenlediği ağır saldırılar sırasında Kaani'nin hedef alınmış olabileceğini ve yaralanıp yaralanmadığının incelendiğini duyurmuştu.

İran'da güvenlik bürokrasisine yakın "Tabnak" internet sitesi de 5 Ekim'de "General Kaani nerede? başlıklı haberinde, yetkililere, Kaani'nin durumunun netliğe kavuşturulması çağrısında bulunmuştu.

Kaani'nin durumuna ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama ise Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Abbas Golru'dan gelmişti.

General Kaani'nin durumunun iyi olduğunu söyleyen Golru, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu konuda açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum." demişti.

Öte yandan Kaani'nin dün İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e saldırının başındaki Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'ye "Feth Madalyası" taktığı törende olmaması da dikkatleri çekmişti.

İsmail Kaani'nin Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında da hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyarete gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaani Sağlıkta, Görevine Devam Ediyor - Son Dakika

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