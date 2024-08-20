Kaçak Yollarla Üretilen 300 Cennet Papağanı Gaziantep'e Teslim Edildi - Son Dakika
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Kaçak Yollarla Üretilen 300 Cennet Papağanı Gaziantep'e Teslim Edildi

Kaçak Yollarla Üretilen 300 Cennet Papağanı Gaziantep\'e Teslim Edildi

Manisa'da kaçak yollarla üretilen ve ülke içinde dağıtımı planlanan 300 cennet papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

20.08.2024 17:02
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MANİSA'da kaçak yollarla üretilen ve ülke içinde dağıtımı planlanan 300 cennet papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ihbar sonrası kaçak yollarla cennet papağanı üretimi yapılan adrese gitti. Burada ele geçirilen papağanlar için Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na haber verildi. Ekipler, Manisa'ya giderek 300 papağanı özel araçlarıyla teslim aldı ve Gaziantep'e getirdi. Su kaybı yaşayan ve yol yorgunu olan papağanlar, sağlık taraması için karantinaya alındı. Cennet papağanları, gerekli tedavileri yapılıp karantina süreçlerini tamamlamalarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Türkiye'de alanında en büyük ve en kapsamlı hizmet veren kurum olmaları nedeniyle tercih edildiklerini ve kaçak yollarla üretimi yapılıp, tespit edilen tüm hayvanların Gaziantep'e yönlendirildiğini söyledi.

'BU PAPAĞANLARIN ÜRETİLMESİ YASAK'

Manisa'da teslim aldıkları cennet papağanlarını özel araçlarıyla Gaziantep'e getirdiklerini belirten Özsöyler, "Geçtiğimiz gün Manisa il merkezinde bazı yetiştiriciler, cennet papağanlarını uygunsuz şartlarda üretmeye başlamışlar. 300 tane cennet papağanın ihbarı üzerine durumu bize bildirildi. Bu papağanların üretilmesi ve hele ki uygunsuz şartlarda üretilmesi yasak. Biz de ekibimiz ve özel araçlarımızla, kafeslerimizle gidip, papağanları teslim aldık ve doğal yaşam parkımıza getirdik. Şu anda tüm papağanlar, karantina altında. Hepsinin beslemesi yapılıyor. Yol stresleri vardı, su kayıpları vardı. Hepsini temin ettik ve karantinadan çıktıktan sonra doğal yaşam alanlarına kendilerini bırakacağız" dedi. Karantinaya alınıp, hasta olan bazı papağanlar ise doğal yaşam parkındaki hayvan hastanesinde uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçak Yollarla Üretilen 300 Cennet Papağanı Gaziantep'e Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak Yollarla Üretilen 300 Cennet Papağanı Gaziantep'e Teslim Edildi - Son Dakika
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