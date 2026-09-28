Kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan genç, organ bağışı için filmde rol aldı

Askerlik görevini yaparken yüksek tansiyona bağlı olarak iki böbreğini de kaybeden Burak Koç, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuşmasının ardından organ bağışının önemine filmle dikkati çekecek.

Bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan 32 yaşındaki Koç, 2019'da yedek subay olarak askerlik görevini yaparken tezkeresine 20 gün kala aniden rahatsızlandı.

Hastaneye başvuran Koç, yüksek tansiyona bağlı olarak 2 böbreğini de kaybettiğini öğrendi.

Yaklaşık 5 yıl diyaliz tedavisi gören Koç, 2024'te Bursa Şehir Hastanesinde kadavradan alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Sosyal medyada yaklaşık 45 bin takipçisi bulunan Koç, yaptığı paylaşımlarla organ bağışı konusunda farkındalık oluşturuyor.

Koç, bir proje kapsamında rol aldığı 20 Kasım'da vizyona girecek sinema filminde de organ naklinin önemine dikkati çekecek.

"Organ bağışı olmasaydı burada olamazdım"

Burak Koç, AA muhabirine, çok genç yaşta böbreklerini kaybettiğini öğrenince hayatının altüst olduğunu söyledi.

Diyalize ilk girdiği gün orada karşılaştığı 3 yaşındaki çocuktan çok etkilendiğini belirten Koç, onun mücadelesinin kendisine ilham olduğunu anlattı.

Koç, hastalığı sırasında en çok kana kana su içmek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda mesela litrelerce su içebiliyorum. Yani en güzel şey bu. Nakil olduktan sonra da hayatım bambaşka bir yön almaya başladı. Şu anda sağlıklıyım, spor yapabiliyorum, işime daha rahat gidebiliyorum, tatil yapabiliyorum. Bunlar normal bir insan için çok kolay şeyler ama işte bir böbrek yetmezliği veya başka bir organ bekleyen kişiler bunları yapamıyor. Yani organ bağışı olmasaydı burada olamazdım."

Kendisine nakledilen böbreğin 18 yaşında bir kadına ait olduğu dışında hiçbir bilgisinin bulunmadığını belirten Koç, aileye çok minnettar olduğunu söyledi.

Koç, onların bir emanetini taşıdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tarihten ismi silinebilir ama ben onu hiç unutmayacağım. Ondan bir parçayla şu anda hayattayım, bambaşka bir şey. Tanımadığınız bir kişinin böbreğini taşıyorsunuz ve hayatı yaşamaya devam ediyorsunuz. Eğer bir gün size 'Organlarınızı bağışlamak ister misiniz?' derlerse kesinlikle beni akıllarına getirsinler. Şu anda buradaysam, su içebiliyorsam, yemek yiyebiliyorsam, koşabiliyorsam bir bağış sayesinde."

Sosyal medyada yaklaşık 45 bin takipçisi bulunduğunu, burada da yaptığı paylaşımlarla farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirten Koç, bir proje kapsamında 20 Kasım'da vizyona girecek sinema filminde rol aldığını, filmde organ naklinin önemine dikkatin çekildiğini ifade etti.

"Bu hikayenin anlatılması, görünür olması önemli"

Koç'un nakil ameliyatını gerçekleştiren Bursa Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Klinik Sorumlu Hekimi ve Üroloji Uzmanı Serdar Geylan da 3 sene önce açılan birimlerinde 55 nakil gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koç'un nakilden sonra hayatının tamamen değiştiğini belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Hasta iyileşmek düşüncesiyle, umuduyla bize başvurup tedavi sürecinde de iyileşme yanlısı olursa bu güç, bu yönde bize çok yardımcı oluyor. Yani her şey bizim yaptıklarımızdan ibaret değil. Burak hikayesini çok iyi bir şekilde dönüştürdü. Bu çok önemliydi. Bu hikayenin anlatılması, görünür olması, bilinir olması çok önemliydi çünkü bu konuda kadavra bağışı çok önemli. Bu konudan toplumun haberdar olması lazım. Üstüne düşen vazifeyi çok iyi bir şekilde gerçekleştirip, birçok kişinin 'Organ bağışı nedir?', 'Organ bekleyen insanların durumları nelerdir?', 'Organa kavuştuktan sonra hayatları ne şekilde değişiyor?' bunu çok güzel yaşadı ve paylaştı Türkiye'yle."

Geylan, Türkiye'de canlı nakillerin daha çok yapıldığını ancak kendi kliniklerinde kadavra nakli sayısının yüksek olduğunu dile getirdi.

Güney Marmara'daki insanların bu konuda daha duyarlı olduğunu ifade eden Geylan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu da bizi çok daha mutlu ediyor. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak adına elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye birçok konuda olduğu gibi özellikle bu konuda da inanılmaz derecede koordineli çalışıyor. Bu işi yapan insanların eğitim seviyeleri çok iyi. Liyakatli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, kendi hastanemiz yöneticilerine bu konuda bize destek ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum."