KADEM Antalya Temsilciliği İftar Programı Düzenledi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği iftar programı düzenledi.
Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve eşi Canan Sökmen, İl Müdür Yardımcısı Filiz Terkanlıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Şeyda Emine Yılmaz, KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Jane Kandur ve KADEM üyeleri katıldı.
Kandur, burada yaptığı konuşmada, programa katkı sağlayanlara teşekkür ederek, davetlilere hayırlı ramazanlar diledi.
İftar programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, davetlilere vakıf tarafından hazırlanan hediyeler ve defne ağacı fidanı hediye edildi.
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