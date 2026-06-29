KADEM'den Aşure İkramı - Son Dakika
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KADEM'den Aşure İkramı

29.06.2026 20:18
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Genç KADEM, Sultanahmet'te 1500 kişiye aşure dağıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) bünyesindeki Genç KADEM gönüllüleri, muharrem ayı dolayısıyla Sultanahmet Camisi avlusunda yaklaşık 1500 kişilik aşure dağıttı.

Genç KADEM gönüllülerince, bereketin, birliğin ve beraberliğin simgesi olan aşure vatandaşlara ve turistlere ikram edildi.

Yaklaşık 1500 kişilik aşure kısa sürede tükendi.

KADEM Genel Müdür Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman, yaptığı açıklamada, aşurenin tarihine ilişkin bilgi vererek, bu geleneği yaşatmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Aşurenin bereketi sembolize ettiğini belirten Yaman, "Aşure, aynı zamanda birlikte bir uyum içinde olma mesajı veriyor. Aşurenin içinde çok farklı karakterlerden ürünler var biliyorsunuz. Birbirinden farklı yiyecekler aynı kabın içinde muhteşem bir ahenk oluşturabiliyor. Çok büyük bir uyumla bir araya gelebiliyor. Buradan alacağımız mesaj, biz birbirinden farklı insanlarla toplumsal olarak bu şekilde bir birliktelik, bir ahenk oluşturabiliriz. Bir uyum içinde yaşayabiliriz. Çünkü KADEM bunun için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yaman, herkesin uyum içinde ve güvenle yaşayabileceği bir toplum için çalıştıklarını dile getirerek, "Bunun inşası yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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