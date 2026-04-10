Kademeli Emeklilikte Adalet Vurgusu

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer yaptığı açıklamada, "Kademeli emeklilik aynı zamanda bir güven meselesidir; devletin verdiği sözün arkasında durup durmaması meselesidir. Biz size söz veriyoruz, kademeli emekliliği iktidarımızda hayata geçireceğiz." dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, kademeli emeklilik konusunda yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kademeli emeklilik meselesi, ülkemizde sosyal devlet mekanizmasının nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini ve bugün hangi noktada tıkandığını doğrudan ilgilendiriyor. Sosyal güvenlik sistemi, yurttaşın emeğini koruyan bir güvence mekanizmasıdır. Özü itibarıyla kuşaklar arası dengeye ve hak temelli bir dağılıma dayanır. Bu mekanizmaya keyfi sınırlar üzerinden hak dağıtan bir yapı haline gelirse orada artık güvenceden söz edilemez."

Nitekim bugün çalışma hayatında aynı emeği veren, aynı primi ödeyen yurttaşlarımız arasında emeklilik hakkı bakımından ciddi farklılıklar var. Bu durum, iktidarın yıllar içinde yaptığı parçalı ve öngörüsüz düzenlemelerin doğrudan sonucudur. Sizler çalıştınız, üzerinize düşeni yaptınız ne var ki karşılığında belirsizlikle karşı karşıya bırakıldınız. Karşımızda, iktidarın geçmişte yarattığı bu adaletsizliği düzeltme sorumluluğu bulunmakta.

Yurttaşlarımız açıkça bu dengesizliğin düzeltilmesini talep ediyorlar. Kimse fazlasını istemiyor; herkes verdiği emeğin karşılığını zamanında ve eşit koşullarda almak istiyor. Bunun yolu, bir gecede her şeyi değiştiren ve sistemi zorlayan adımlar yeni adaletsizlikler yaratır. Nimet-külfet dengesini koruyacak ve insanların içini rahatlatacak bir çözüm mümkündür. Biz, adım adım ilerleyen, kimseyi geride bırakmayan adaletli bir geçişle bu sorunu çözeceğiz.

İnsanlar yalnızca çalıştıkları yılları değil, o yıllara yükledikleri umudu da taşırlar. Umut karşılıksız kalırsa, mesele emeklilik meselesi olmaktan çıkar. Bu yüzden kademeli emeklilik aynı zamanda bir güven meselesidir; devletin verdiği sözün arkasında durup durmaması meselesidir. Biz size söz veriyoruz, kademeli emekliliği iktidarımızda hayata geçireceğiz."