Kademeli Emeklilikte Adalet Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kademeli Emeklilikte Adalet Vurgusu

10.04.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Taşcıer, kademeli emeklilik için söz verdiklerini ve adaletli bir geçişi savunduklarını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer yaptığı açıklamada, "Kademeli emeklilik aynı zamanda bir güven meselesidir; devletin verdiği sözün arkasında durup durmaması meselesidir. Biz size söz veriyoruz, kademeli emekliliği iktidarımızda hayata geçireceğiz." dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, kademeli emeklilik konusunda yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kademeli emeklilik meselesi, ülkemizde sosyal devlet mekanizmasının nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini ve bugün hangi noktada tıkandığını doğrudan ilgilendiriyor. Sosyal güvenlik sistemi, yurttaşın emeğini koruyan bir güvence mekanizmasıdır. Özü itibarıyla kuşaklar arası dengeye ve hak temelli bir dağılıma dayanır. Bu mekanizmaya keyfi sınırlar üzerinden hak dağıtan bir yapı haline gelirse orada artık güvenceden söz edilemez."

Nitekim bugün çalışma hayatında aynı emeği veren, aynı primi ödeyen yurttaşlarımız arasında emeklilik hakkı bakımından ciddi farklılıklar var. Bu durum, iktidarın yıllar içinde yaptığı parçalı ve öngörüsüz düzenlemelerin doğrudan sonucudur. Sizler çalıştınız, üzerinize düşeni yaptınız ne var ki karşılığında belirsizlikle karşı karşıya bırakıldınız. Karşımızda, iktidarın geçmişte yarattığı bu adaletsizliği düzeltme sorumluluğu bulunmakta.

Yurttaşlarımız açıkça bu dengesizliğin düzeltilmesini talep ediyorlar. Kimse fazlasını istemiyor; herkes verdiği emeğin karşılığını zamanında ve eşit koşullarda almak istiyor. Bunun yolu, bir gecede her şeyi değiştiren ve sistemi zorlayan adımlar yeni adaletsizlikler yaratır. Nimet-külfet dengesini koruyacak ve insanların içini rahatlatacak bir çözüm mümkündür. Biz, adım adım ilerleyen, kimseyi geride bırakmayan adaletli bir geçişle bu sorunu çözeceğiz.

İnsanlar yalnızca çalıştıkları yılları değil, o yıllara yükledikleri umudu da taşırlar. Umut karşılıksız kalırsa, mesele emeklilik meselesi olmaktan çıkar. Bu yüzden kademeli emeklilik aynı zamanda bir güven meselesidir; devletin verdiği sözün arkasında durup durmaması meselesidir. Biz size söz veriyoruz, kademeli emekliliği iktidarımızda hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:25:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.