Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali başladı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali başladı

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Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, Charlie Chaplin'in 'Şarlo Kaçak' filmiyle başladı. Festival, müzik ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlara keyifli bir deneyim sunuyor.

14.08.2024 12:07  Güncelleme: 13:31
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, Charlie Chaplin'in "Şarlo Kaçak" filmiyle başladı.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, 12 Ağustos Pazartesi günü, Kalamış Atatürk Parkı'nda başladı. Festival, Charlie Chaplin filmi ile Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın performansı eşliğinde yıldızların altında vatandaşlara 'merhaba' dedi.

13 Ağustos Salı günü ise İnce Saz, vatandaşlarla buluştu. Gecede Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile eşi Nihal Kösedağı'da dinleyiciler arasında yerini aldı.

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Sizleri Kalamış'ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Belediye başkanı olduğum süre boyunca her zaman Kadıköylüleri en iyi etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğim. Kadıköy kültür ve sanatın başkenti, öyle olmaya da devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali başladı - Son Dakika

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