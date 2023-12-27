 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de tehlikeli çalışma - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de tehlikeli çalışma

Kadıköy'de bir binanın yıkımı öncesi çatıdaki tehlikeli çalışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdan aşağıya attığı malzemeler çevreye uçuştu.

Kadıköy\'de tehlikeli çalışma
27.12.2023 - 10:18,
Abone Ol

KADIKÖY'de, 6 katlı binanın yıkımı öncesi çatıdaki tehlikeli çalışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi almayan işçilerin çatıdan aşağıya attığı malzemelerin çevreye uçuştuğu görüldü.

Olay Sahrayıcedit Mahallesi, Mümin Deresi Caddesi'ndeki 6 katlı bir binada yaşandı. İki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı. Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti. İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı. Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de tehlikeli çalışma - Son Dakika


10:22
Eski dostlar rakip oldu! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı Eski dostlar rakip oldu! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
09:42
Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların 'işkence' anıları tüyler ürpertiyor Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10
İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı

Son Dakika
10:22 Eski dostlar rakip oldu! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
09:42 Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06 Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:24:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de tehlikeli çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement