Kadıköy\'de tehlikeli çalışma

KADIKÖY'de, 6 katlı binanın yıkımı öncesi çatıdaki tehlikeli çalışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi almayan işçilerin çatıdan aşağıya attığı malzemelerin çevreye uçuştuğu görüldü.
Olay Sahrayıcedit Mahallesi, Mümin Deresi Caddesi'ndeki 6 katlı bir binada yaşandı. İki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı. Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti. İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı. Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.
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