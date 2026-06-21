Kadıköy\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Murat SOLAK/ İSTANBUL, –KADIKÖY'de polis ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir binanın çatı katına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, 17 Haziran Çarşamba günü Fikirtepe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.S. (32) gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda çatı katında 'zula' olarak tabir edilen bölümde; 13 parça halinde 396 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan ısıtıcı cihaz, 1 streç film rulosu, çok sayıda boş kilitli poşet, 2 cep telefonuyla, 44 bin 200 lira ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Haziran Perşembe günü adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanan K.S., cezaevine gönderildi.