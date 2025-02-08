Kadıköy'deki Tarihi Yapıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'deki Tarihi Yapıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy\'deki Tarihi Yapıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde restore edilmekte olan eski Mühürdar Karakolu'nda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

08.02.2025 07:07  Güncelleme: 07:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADIKÖY'de önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanılan ve restore edilmek üzere çevresi kapatılan yapıda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanıldığı öğrenilen ve restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak öldüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alınan ve kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki Tarihi Yapıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:28:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki Tarihi Yapıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.