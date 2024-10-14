Kadın Çiftçiler Günü\'nde Buluşma

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çilimli Millet Bahçesi'nde bulunan ve işletmesini kadın kooperatifinin yürüttüğü restoranda düzenlenen programda, kentte üretim yapan kadın çiftçiler bir araya geldi.

Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'de farklı alanlarda üretim yapan 6 binden fazla kadın çiftçi olduğuna dikkati çekerek, "Hem kadın milletvekili olarak hem de bu şehrin bir evladı olarak, kadınların üretime katılması için elimizden ne geliyorsa yapma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Büyük Türkiye hayali doğrultusunda üretimin önemine değinen Keşir, "Büyük Türkiye, mutlaka üreterek olacak. Bu noktada, erkeklerin istihdama katılma oranı neredeyse doyma noktasına ulaştı. Yani erkek nüfusunun yarısı istihdamın içerisinde. Kadınları da üretime, istihdama katmadığımızda biz asla büyük ülke olamayız." diye konuştu.

Vali Selçuk Aslan da il genelinde 750 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını belirterek, "İilmizde 29 bin kayıtlı çiftçimiz var. Bunun 6 binden fazlasını kadın çiftçiler oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, kurum müdürleri ve kadın çiftçiler katıldı.