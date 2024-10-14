Kadın Cinayetlerine Protesto, Saldırı Girişimi

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(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, kadın cinayetlerini protesto etmek için açıklama yapan Mülkiye Kadın Dayanışması öğrencilerine, ülkü ocakları mensubu olduğu iddia edilen bir grup erkek öğrenci saldırı girişiminde bulundu. Erkek öğrenciler, polis ve güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Mülkiye Kadın Dayanışması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin arka bahçesinde, kadın cinayetlerine karşı tepkilerini dile getirmek için açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kadın cinayetleri politiktir. Ülkede sistematik bir şekilde işlenen kadın cinayetlerine karşı Cebecili Kadınlar olarak bugün burada sesimizi yükseltiyoruz. Başta İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil olmak üzere katledilen, her türlü şiddete, cinsel taciz ve saldırıya maruz kalmış tüm kadınlar için mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Kaybettiğimiz kadınların ölümünü kabullenip yas tutmayacağız ve bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Tepkimizi "sessiz bir eylem" ile değil avazımız çıktığı kadar bağırarak duyuracağız.

Biz kadınların sokaklarda kampüslerde hayatın her alanında güvende olamayışımız, otobüste yalnız kaldığımızda birilerini aramamız, gece sokakta yürürken çevremizi kontrol etmek zorunda kalmamız iktidarın cezasızlık politikalarının bir ürünüdür.

İkbal'i, Ayşenur'u ve Sıla bebeği yeni kaybetmişken Narin cinayeti hala aydınlatılmamışken cezasızlık politikalarından güç alan erkek şiddeti her gün devam ediyor. Gülistan Doku'nun nerede olduğunu bin 745 gündür sorarken 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan Rojin Kabaiş'in de nerede olduğunu soruyoruz. Kader değil cinayet, kaybolma değil kaybedilme."

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin güvenliğini sağlamak konusunda hiçbir adımın atılmadığına da dikkat çekilen açıklamada, " Mersin'de KYK yurdunda kalan kadın arkadaşlarımız cinsel saldırıya maruz kaldı. KYK yurtlarının çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri alınsın" denildi.

Açıklamanın sonunda öğrenciler Kürtçe, "Jin Jiyan Azadi" sloganı attı. Öğrencilerin Kürtçe sloğan atması üzerine, ülkü ocakları mensubu olduğu iddia edilen Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi'nden bir grup erkek öğrenci kadın öğrencilere saldırmak istedi. Açıklama yapan gruba doğru yürümek isteyen erkek öğrencilerin bazıları bozkurt işareti yaparak sloganlar attı. Kalabalık grubun açıklama yapan kadın öğrencilere doğru yürümek istemesi üzerine, polis ve güvenlik görevlileri araya girerek erkek öğrencileri durdurdu.

Açıklama sonunda polis bir kadın öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın öğrenci, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.