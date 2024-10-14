Kadın Cinayetlerine Protesto, Saldırı Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Cinayetlerine Protesto, Saldırı Girişimi

Geniş Video İzle

Ankara Üniversitesi'nde kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere, ülkü ocakları mensubu grup saldırdı.

14.10.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, kadın cinayetlerini protesto etmek için açıklama yapan Mülkiye Kadın Dayanışması öğrencilerine, ülkü ocakları mensubu olduğu iddia edilen bir grup erkek öğrenci saldırı girişiminde bulundu. Erkek öğrenciler, polis ve güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Mülkiye Kadın Dayanışması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin arka bahçesinde, kadın cinayetlerine karşı tepkilerini dile getirmek için açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kadın cinayetleri politiktir. Ülkede sistematik bir şekilde işlenen kadın cinayetlerine karşı Cebecili Kadınlar olarak bugün burada sesimizi yükseltiyoruz. Başta İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil olmak üzere katledilen, her türlü şiddete, cinsel taciz ve saldırıya maruz kalmış tüm kadınlar için mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Kaybettiğimiz kadınların ölümünü kabullenip yas tutmayacağız ve bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Tepkimizi "sessiz bir eylem" ile değil avazımız çıktığı kadar bağırarak duyuracağız.

Biz kadınların sokaklarda kampüslerde hayatın her alanında güvende olamayışımız, otobüste yalnız kaldığımızda birilerini aramamız, gece sokakta yürürken çevremizi kontrol etmek zorunda kalmamız iktidarın cezasızlık politikalarının bir ürünüdür.

İkbal'i, Ayşenur'u ve Sıla bebeği yeni kaybetmişken Narin cinayeti hala aydınlatılmamışken cezasızlık politikalarından güç alan erkek şiddeti her gün devam ediyor. Gülistan Doku'nun nerede olduğunu bin 745 gündür sorarken 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan Rojin Kabaiş'in de nerede olduğunu soruyoruz.  Kader değil cinayet, kaybolma değil kaybedilme."

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin güvenliğini sağlamak konusunda hiçbir adımın atılmadığına da dikkat çekilen açıklamada, " Mersin'de KYK yurdunda kalan kadın arkadaşlarımız cinsel saldırıya maruz kaldı. KYK yurtlarının çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri alınsın" denildi.

Açıklamanın sonunda öğrenciler Kürtçe, "Jin Jiyan Azadi" sloganı attı. Öğrencilerin Kürtçe sloğan atması üzerine, ülkü ocakları mensubu olduğu iddia edilen Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi'nden  bir grup erkek öğrenci kadın öğrencilere saldırmak istedi. Açıklama yapan gruba doğru yürümek isteyen erkek öğrencilerin bazıları bozkurt işareti yaparak sloganlar attı. Kalabalık grubun açıklama yapan kadın öğrencilere doğru yürümek istemesi üzerine, polis ve güvenlik görevlileri araya girerek erkek öğrencileri durdurdu.

Açıklama sonunda polis bir kadın öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın öğrenci, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Üniversitesi, Güvenlik, Politika, Cinayet, Mülkiye, Güncel, Ankara, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetlerine Protesto, Saldırı Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
11:55 Meyve suyu, çikolata, şeker 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerine Protesto, Saldırı Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.