Kadın Girişimcinin Başarısı: Etli Ekmek Ustası Oldu - Son Dakika
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Kadın Girişimcinin Başarısı: Etli Ekmek Ustası Oldu

Kadın Girişimcinin Başarısı: Etli Ekmek Ustası Oldu
29.06.2026 11:28
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Muhsine Tamak, eşinin desteğiyle restoran açıp etli ekmek ustası olarak azmiyle başarıya ulaştı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde eşinin desteğiyle ev yemekleri lokantası açan Muhsine Tamak, işlerini büyütüp etli ekmek ve ızgara restoranı işletmeye başlayınca karşılaştığı fırın ustası sorununu azmiyle çözdü.

Tamak çiftinin açtığı restoranın en önemli ürünlerinden etli ekmeği yapan ustaların sık sık ayrılması, işlerin aksamasına neden oldu. Siparişleri çıkaramayan, müşteri mağduriyeti yaşayan 42 yaşındaki Muhsine Tamak, her ayrılığın ardından yeniden usta aramak zorunda kaldı.

İşlerin sürekli aynı nedenle sekteye uğramasını istemeyen Tamak, çözümü mesleği öğrenmekte buldu.

Deneyimi olmamasına rağmen etli ekmek yapmaya başlayan Tamak, hamur açmaktan fırın kullanımına kadar işin tüm inceliklerini öğrenebilmek için deneme yanılmayla uzun süre emek verdi.

Çoğunlukla erkekler tarafından yapılan işte ilk zamanlar çok zorlanan Tamak, vazgeçmeyerek kendisini geliştirdi ve "Hanımeli" adını verdiği işletmesinin etli ekmek ustası oldu.

"Bir kadın her şeyi başarabilir"

Tamak, AA muhabirine, müşterilerini kaybetmeyi ve büyük emeklerle kurduğu restoranının kapanmasını istemediği için azmedip işi öğrendiğini söyledi.

Eşine ve evine destek olmak için bugüne kadar birçok işte çalıştığını belirten Tamak, bulundukları noktaya gelinceye kadar büyük mücadeleler verdiklerini dile getirdi.

Mecburen işin başına geçmek zorunda kaldığını anlatan Tamak, "Yaptığım etli ekmek bazen hamur oldu, bazen kalın oldu ama sağ olsun müşterilerimiz de destek oldu. Şimdi ustalaştık. Çok güzel bir şekilde etli ekmeğimiz de çıkıyor. Bu şekilde devam ediyoruz şimdilik." ifadelerini kullandı.

Her zaman desteğini gördüğü eşiyle bu hayatta vazgeçmemeyi öğrendiklerine dikkati çeken Tamak, şöyle konuştu:

"İllaki insan strese giriyor. Önce olmuyor ama üstüne gidiyorsun, bırakmıyorsun. Bir de ben mücadeleyi bırakmayı sevmiyorum. Başarısız olmayı sevmiyorum. O yüzden güzel oldu yani. Ben etli ekmek yaparken bakıyorlar. Başımızda bekliyorlar, 'Abla, nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun? Maşallah iyi beceriyorsun.' diyorlar. 'Ben her şeyi yapacağım, bunu da yapabilirim.' dediğim her şeyi de başarmışımdır. Allah'a şükür. İçinde varsa insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir kadın her şeyi başarabilir."

"Ben başarılı olacağını zaten biliyordum"

Murat Tamak (45) da eşine her zaman inandığını, güvendiğini ve onunla gurur duyduğunu söyledi.

Her zorluğun üstesinden birlikte geldiklerini anlatan Tamak, "Hamur işinden anlıyor, güzel yemek yapıyor, güzel çorba yapıyor. Kendisi 'Bana lokanta aç' dediği zaman başarılı olacağını zaten biliyordum. Her şeyi güzel yapıyor. Her şeyi yapacağından emindim. Şimdi artık o öğrendiğine göre bana da öğretecek bu işi çünkü iş başa düştü. Başka ustalarla olmuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ekmek, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Girişimcinin Başarısı: Etli Ekmek Ustası Oldu - Son Dakika

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