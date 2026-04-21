Kadın Kooperatifçiliği Ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediyesi, Malkara'da kadın kooperatifçiliği projelerini inceledi ve dayanışma konularında görüşmeler yaptı.

Çorlu Belediye Meclisi Kadın Dayanışma ve Destekleme Komisyonu, komşu ilçe Malkara'da bir dizi ziyarette bulunarak kadın kooperatifçiliği ve dayanışma projelerini yerinde inceledi.

Program kapsamında ilk olarak Malkara Trakyam Kadın Kooperatifi ziyaret edildi.

,Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk ile komisyon üyesi meclis üyeleri Fatma Erözkan, Hülya Perin Meriç, Gamze Onay, Yelda Tunçer ve Neriman Çivici, Kooperatif Başkanı Aynur Çeşmeliler ile bir araya geldi.

Heyet, kooperatifte yürütülen çalışmalar, üretim süreçleri ve kadın istihdamına yönelik projeler hakkında bilgi aldı.

Kooperatif ziyaretinin ardından heyet, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Görüşmede, yerel yönetimlerin kadın dayanışmasını güçlendirmedeki rolü ve iki belediye arasında yapılabilecek ortak projeler ele alındı.

Öztürk, misafirperverliklerinden dolayı Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk'e teşekkür etti.

Çorlu'da kurban pazarı başvuruları başlıyor

Çorlu Belediyesi, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurulacak kurban pazarları için başvuru ve yer tahsis süreçlerini başlatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış alanlarında yer almak isteyen üretici ve işletmeler belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilecek.

Büyükbaş hayvan pazarı için başvurular 27 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınacak, pazar ise 13 Mayıs'ta açılacak.

Küçükbaş hayvan pazarı için Çorlu'da kayıtlı işletmeler 27 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Çorlu dışındaki işletmeler için başvurular 4 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Küçükbaş kurban pazarı ise 20 Mayıs'ta açılacak.

Kurban pazarlarında düzenin sağlanması, hayvan sağlığı ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla başvurularda belirli belgeler talep edilecek.

Ayrıca pazara getirilecek hayvanların dini kurallara uygun kurbanlık vasfı taşıması gerektiği belirtildi.

Hayvan küpelerinin elle yazılmış ya da telle tutturulmuş olmaması gerektiği vurgulanırken, belirtilen şartlara uymayanların satış çadırlarının kapatılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Çorlu Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:57:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.