Kadın Lastik Ustası: Duygu Tokalaş - Son Dakika
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Kadın Lastik Ustası: Duygu Tokalaş

Kadın Lastik Ustası: Duygu Tokalaş

Duygu Tokalaş, lastik tamir ederek ev ekonomisine katkı sağlıyor, kadınların her işte başarılı olabileceğini vurguluyor.

11.11.2024 12:01
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MUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan Duygu Tokalaş (22), liseyi bitirdikten sonra ailesine ait oto lastik tamir dükkanında çalışmaya başladı. Lastik söküp, tamir eden, balans ayarı yapan Tokalaş, "Okula giderken babamın lastik tamir ettiğini gördüm. Bu işi bende yapabilirim düşüncesi oluştu. Liseyi mezunuyum. Bu işi sevmem nedeniyle üniversite sınavına girmedim. Çalışırken keyif alıyorum" dedi.

Ula'ya bağlı Gökova Mahallesi'nde yaşayan Duygu Tokalaş, küçük yaştan itibaren Bülent Arslan (48) ile annesi Songül Arslan'a (43) ait oto lastik tamir dükkanında lastik tamirini öğrendi. Liseyi bitiren Tokalaş, bu işi meslek olarak yapmaya karar verip, ailesine ait oto lastik tamir dükkanında çalışmaya başladı. Lastik tamiri, balans ayarı da yapan Tokalaş, geçen yıl evlendiği Ramazan Can Tokalaş'a da mesleği öğretti. Duygu Tokalaş, "Okula giderken babamın lastik tamir ettiğini gördüm. Bu işi yapabileceğimi düşündüm. Liseyi mezunuyum. Bu işi sevdiğim için üniversite sınavına girmedim ve iş yerinde çalışıp, bu mesleği yapmaya karar verdim. Çalışırken keyif alıyorum. Müşteriler dükkanda beni gördükleri zaman şaşırıyorlar. Kadınlarımızın iş ayrımımı yapmaması gerekiyor. Çalışarak bir nebzede ev ekonomilerine destek olabilirler. Çalışmak çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

'MESLEĞİ EŞİM ÖĞRETTİ'

Duygu Tokalaş'ın eşi Ramazan Can Tokalaş ise "8 yıllık arkadaşlığımızın ardından geçen yıl evlendik. Muğla'da doğal gaz şirketinde çalışıyordum. İşi bıraktıktan sonra Duygu'nun babası burada çalışmak için çağırdı. Mesleği eşim öğretti. Kadınlar her işi yapabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadın Lastik Ustası: Duygu Tokalaş - Son Dakika

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