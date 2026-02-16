Kahramankazanlı Kadınlar, "Kadın Olmak" Seminerinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramankazanlı Kadınlar, "Kadın Olmak" Seminerinde Buluştu

16.02.2026 11:28  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadın Olmak' semineri, ilçedeki kadınların kişisel gelişim ve dayanışmalarına katkı sağladı. Eğitim Uzmanı Gamze Nur Akdemir, kadın olmanın zorlukları ve fırsatları hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kadın Olmak" semineri, ilçeli kadınların kişisel gelişim ve dayanışmasına katkı sundu.

Kahramankazan Belediyesi, "Kadın Olmak" semineriyle ilçeli kadınları, Kadınlar Lokali'nde bir araya getirdi. Seminere Belediye Meclis Üyesi Süheyla Özcü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Semine Ersoy Baykuş katıldı.

Akdemir, kadın olmanın zorlukları ve fırsatlarını anlattı

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan ARGEDU Eğitim Uzmanı ve ICF Profesyonel Yaşam Koçu Gamze Nur Akdemir; kadın olmanın zorlukları, sunduğu fırsatlar ve hayatta kendi yolunu çizmenin püf noktalarına ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Seminerin, kadınların etkileşim kurduğu, fikir alışverişinde bulunduğu ve motivasyonlarını artırdığı bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

Etkinlik, konuşmaların ardından çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kişisel Gelişim, Kahramankazan, Gamze Nur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazanlı Kadınlar, 'Kadın Olmak' Seminerinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:35:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramankazanlı Kadınlar, "Kadın Olmak" Seminerinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.