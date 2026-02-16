Kahramankazanlı Kadınlar, "Kadın Olmak" Seminerinde Buluştu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kadın Olmak" semineri, ilçeli kadınların kişisel gelişim ve dayanışmasına katkı sundu.

Kahramankazan Belediyesi, "Kadın Olmak" semineriyle ilçeli kadınları, Kadınlar Lokali'nde bir araya getirdi. Seminere Belediye Meclis Üyesi Süheyla Özcü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Semine Ersoy Baykuş katıldı.

Akdemir, kadın olmanın zorlukları ve fırsatlarını anlattı

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan ARGEDU Eğitim Uzmanı ve ICF Profesyonel Yaşam Koçu Gamze Nur Akdemir; kadın olmanın zorlukları, sunduğu fırsatlar ve hayatta kendi yolunu çizmenin püf noktalarına ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Seminerin, kadınların etkileşim kurduğu, fikir alışverişinde bulunduğu ve motivasyonlarını artırdığı bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

Etkinlik, konuşmaların ardından çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.