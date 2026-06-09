Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu

09.06.2026 12:04
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Adalet Bakanı Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü işbirliği ve yasaların önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca yasal düzenlemelerle değil, güçlü kurumlar arası işbirliği, etkin uygulama, hızlı mücadele ve toplumsal farkındalıkla ancak başarıya ulaşacaktır." dedi.

Bakan Gürlek, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un da katıldığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede bugüne kadar atılan adımları değerlendirmek, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin istişare adına bir araya geldiklerini belirten Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, daha önce Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadın haklarının anayasal güvenceye alındığını, ilgili yasalardaki değişikliklerle de kadına karşı işlenen suçların ceza miktarlarının artırıldığını anımsattı.

Yasal düzenlemelerle kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayıldığını, ısrarlı takibin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini belirten Gürlek, "iyi hal" indiriminin de kaldırıldığını, kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi adına da önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Bu kapsamda ısrarlı takip, kadına karşı kasten yaralama, işkence suçlarında mağdurların istemleri halinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesinin mümkün hale getirildiğini belirten Gürlek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin uygulanması amacıyla da her adliyede tedbir mahkemelerinin belirlendiğini bildirdi.

Başsavcılıklar bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının kurulduğunu belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Bugün 81 ilde 303 adliyede bu bürolar faaliyet göstermektedir. Mağdurların adli süreçte örselenmemesi için adli görüşme odalarını yaygınlaştırdık. Halihazırda 81 ilde 167 adliyede toplam 176 adli görüşme odası bulunmaktadır. Kurulduğu tarihten bu yana bu odalarda toplam 173 binden fazla ifade ve beyan alınmıştır. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerimizin sayısını 81 ilde 180'e ulaştırdık. Bu müdürlüklerimiz aracılığıyla mağdurlara bilgilendirme, yönlendirme, psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz. Bugüne kadar toplam 2 milyon 537 binden fazla kişiye adli süreçte psikososyal destek sağladık."

"Adalet kapısı sizlere her daim açıktır"

Adalet Bakanı Gürlek, Koordinasyon Kurulu'nun kadına karşı şiddetle mücadelede bütüncül mücadele anlayışlarının en önemli göstergelerinden biri olduğunu bildirdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adalet sisteminde kadın hakları alanındaki uygulamaların geliştirilmesi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi hedefinin bulunduğunu belirten Gürlek, "Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz." diye konuştu.

Bakan Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şöyle devam etti:

"Adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamaları geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca yasal düzenlemelerle değil, güçlü kurumlar arası işbirliği, etkin uygulama, hızlı mücadele ve toplumsal farkındalıkla ancak başarıya ulaşacaktır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şiddet mağduru kadınlara bir kez daha ifade etmek isterim ki adalet kapısı sizlere her daim açıktır."

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Gürlek, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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