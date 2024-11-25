Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

İBB, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni eylem planını tanıttı; kadın ve çocuk güvenliği önceliği.

25.11.2024 17:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan tanıtımda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1999 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edildiğini söyledi.

İmamoğlu, hem kadın hem de çocuk güvenliğinin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda maalesef çocuğa hatta bebeklere artan kan dondurucu şiddet ve 20 Kasım'ın sembolik önemi dolayısıyla çocuğun güvenliğini de eylem planımıza dahil ettik. Bununla birlikte bugün, özellikle kadın güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak adımlara odaklanacağız." dedi.

Kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından ve en büyük toplumsal sorunlarından birisi olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Son 20 yılda ülkemizde yaklaşık 6 bin kadın öldürülmüştür. Hem de büyük çoğunluğu en yakınları tarafından öldürülmüştür. Kadınların üçte ikisi, en güvende hissetmeleri gereken yerde, evlerinde öldürülüyor. Bu ne kadar acı bir gerçek. Bunun yanı sıra kadınların üçte biri, hayatlarında en az bir kez şiddete maruz kalmaktadır." diye konuştu.

İBB olarak 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilmesi için "Anne Kart" verdiklerini anlatan İmamoğlu, kreşler, Bölgesel İstihdam Ofisleri ve Enstitü İstanbul İSMEK'lerle kadınların iş yaşamına katılmasını sağladıklarını kaydetti.

İBB'deki kadın istihdamını artıracaklarını vurgulayan İmamoğlu, kentte akşam saatlerinde yoğun kullanılan bazı yerlerde "kriz alanları" kuracaklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanlığından İBB'ye kreşlerle ilgili gelen bir yazıya değinerek, bununla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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