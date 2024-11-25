Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Kocakundakçı, 25 Kasım'da şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme ve toplumsal zihniyetin değişmesini istedi.

25.11.2024 14:19
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Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı, kadınların dünyanın her yerinde yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığın, sömürünün, cinsiyet eşitsizliğinin, ev içi şiddetin, toplumsal şiddetin önlenmesi için tüm kurumların yasaları uygulaması gerektiğini belirtti.

Kocakundakçı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kırklareli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çarpıcı olarak artış gösterdiğini söyledi.

Kadınların fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade eden Kocakundakçı, kadınların yaşam haklarının vahşice ellerinden alındığını bildirdi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin ve uluslararası mevzuatın eksiksiz ve tutarlılıkla uygulanmasının büyük önem taşıdığını aktaran Kocakundakçı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında, toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesine, mücadelenin toplumsal düzeye yayılarak etkin bir şekilde ve kararlılıkla yürütülmesine ihtiyaç vardır.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin karar alma sürecinde tüm paydaşların rol oynamasının sağlanması gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliği'nin, baroların ve kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine katılımı mutlaka sağlanmalı, kadın örgütlerine danışılmalı, dinlenmeli ve destek olunmalıdır."

Açıklamaya, komisyon üyeleri ve bazı avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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