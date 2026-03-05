Kadınlar İçin İnme Farkındalığı Kampanyası

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Farkında-İnmede Çare Erken Müdahale" kampanyası başlatıldı.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, inmenin dünyada ve Türkiye'de kalıcı engelliliğin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Toplumda inme belirtilerine ilişkin farkındalığın yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulunan Giray, "Oysa erken tanı ve hızlı müdahale ile inmenin yol açabileceği kalıcı hasar, büyük ölçüde azaltılabilmektedir." uyarısında bulundu.

Giray, inmenin kalıcı engelliliğin en sık nedeni olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Erken müdahale edilmediğinde yaşam boyu bağımlılığa yol açabilir. İlk 24 saatte yapılan doğru müdahale, beyin dokusunu kurtarabilir. İnme, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ani gelişen yüzde kayma, kol veya bacakta güç kaybı, konuşma bozukluğu en sık görülen inme belirtileridir. Belirtilerin erken tanınması temel bir rehberdir ve zaman kaybı olmaksızın 112 Acil Sağlık'ın aranması hayati önem taşır."

İnmede müdahale edilmeden geçen her dakikanın milyonlarca beyin hücresinin kaybı anlamına geldiğine dikkati çeken Giray, "Bu nedenle 'beklemek' değil, 'hızlı hareket etmek' gerekir. Erken müdahale, yaşamı, bağımsızlığı ve yaşam kalitesini korur. Unutulmamalı ki her 10 inmeden 9'u önlenebilir." açıklamasında bulundu.

Kampanya kapsamında pilot 6 ilde eş zamanlı yürüyüşler yapılacak

Giray, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Farkında-İnmede Çare Erken Müdahale" temalı bir kampanya başlatıldığını belirterek, "Hedefimiz, kadınların inme belirtilerini tanıyan, zaman kaybetmeyen ve çevresini bilinçlendiren güçlü bir toplumsal farkındalık ağı oluşturmasıdır." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak "Belirtiyi tanıyın. Zaman kaybetmeyin. Hemen harekete geçin. İnmede çare erken müdahale." çağrısında bulunduklarını belirten Giray, kampanya ile özellikle kadınlarda inme riskine dikkati çekilmesinin ve erken belirtiler konusunda toplumsal bilinç oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Giray, sözlerine şöyle devam etti:

"Kampanya, kadınların hem kendi sağlıkları hem de aile içindeki belirleyici rolleri nedeniyle toplum sağlığında kritik bir konumda olduğu gerçeğinden yola çıkarak hazırlanmış kapsamlı bir farkındalık çalışmasıdır. Çünkü, kadınlar, çoğu zaman aile içinde sağlık kararlarını yönlendiren, acil durumları ilk fark eden ve müdahale sürecini başlatan kişilerdir."

Bu nedenle, pilot iller olarak belirlenen Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin, İstanbul'da eş zamanlı farkındalık yürüyüşleri düzenlenecek. Kampanya mesajını taşıyan tişört, afiş ve görsel materyallerle kamusal alanlarda görünürlük sağlanacak. Bilgilendirme kartları dağıtılacak. Kadınlara yönelik risk faktörlerini içeren bilimsel içerikler paylaşılacak. Uzman hekimler aracılığıyla medya ve saha bilgilendirmeleri gerçekleştirilecek. Bu sayede, kadınların hem kendi sağlıkları hem de aile bireyleri için erken belirti farkındalığını artırmaları sağlanacak."