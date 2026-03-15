Kadir Gecesi Mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı.

Altay, yayımladığı mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne erişmenin huzurunu ve manevi sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı bu gecede, gönüllerin arınmasına, duaların semaya yükselmesine, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olan eşsiz bir rahmet iklimi olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"İlahi rahmetin gönüllere indiği, af ve mağfiret ikliminin ruhları sardığı bu mübarek vakitler, kırgınlıkları geride bırakmaya, kalplerimizi birbirine yaklaştırmaya vesile olur, paylaşmanın ve kardeşliğin değerini bizlere yeniden hatırlatır. Böylesine müstesna zamanlar, insanlığın her zamankinden daha fazla vicdana, adalete, huzura ve merhamete ihtiyaç duyduğu bugünlerde çok daha derin bir anlam taşımaktadır. Başta Gazze olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm, savaş ve acı altında yaşam mücadelesi veren tüm kardeşlerimizin bir an önce huzura, güvene ve selamete kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin, akan gözyaşlarının dinmesine, mazlumların yüzünün gülmesine, yeryüzünde barış ve kardeşlik ikliminin yeniden hakim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Konyalı hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Yüce Rabbim Kadir Gecesine kavuştuğumuz gibi, sağlık ve afiyetle bayram sevincine de kavuşmayı bizlere nasip etsin."