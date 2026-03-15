Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika
Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek

15.03.2026 11:43
Kadir Gecesi, Kur'an’ın indirilmeye başlandığı gece olarak yarın kutlanacak. Dua ve ibadetle geçecek.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin, ramazanın 27. gecesine denk geldiği aktarılıyor.

Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

"Hz. Peygamber, ramazanın son on gecesinin ihya edilmesine özel önem vermiştir"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması dolayısıyla Kadir Gecesi'nin çok önemli olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed'in, Kadir Gecesi'nde inanarak ve mükafatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelediğini aktaran Tiryaki, "Kadir Gecesi'nin kesin olarak ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu bilinmemektedir. Hz. Peygamber, ramazan ayının son on gecesinin ihya edilmesine özel önem vermiş ve Kadir Gecesi'nin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir." ifadesini kullandı.

Kadir Gecesi'nin, ramazanın 27. gecesinde olduğu görüşünün genel kabul gördüğünü, ancak bu gecenin ramazanın son on gününün tek gecelerinde de aranmasıyla ilgili rivayetlerin bulunduğunu hatırlatan Tiryaki, "Hz. Peygamber'in konuyla ilgili söz ve fiilleri, ramazanın tamamını, özellikle de son on gecesini Kadir Gecesiymiş gibi ihya etmeye teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika
