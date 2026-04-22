Kadirli\'de Orman Yangınları Koordinasyon Toplantısı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu başkanlığında Karatepe Aslantaş Milli Parklar hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran ile sorumlu kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Dolu, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın anında hızlı ve etkili müdahale yapılabilmesi için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Yangın önlemleri ve erken müdahale yöntemlerinin ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların bu süreçteki sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.