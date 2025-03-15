KAEÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Tıp Bayramı'nın ilk kez kutlandığı tarihin 14 mart 1919 olduğunu söyledi.

Ahi hekimleri olarak, öğrenci kulüplerinin de katkılarıyla Tıp Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını, sonraki yılda etkinliklerin daha kapsamlı olmasını temenni ettiklerini belirten Karahocagil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş ise Kurtuluş Savaşı'nda 346 tıbbiyeli öğrencinin kahramanca şehit olduğunu ve Tıbbiye Mektebi'nin Kurtuluş Savaşı döneminde zorluklar içerisinde eğitim öğretimine devam ettiğini anlattı.

Pandemi, deprem ve savaşlarda vefat eden, tek gayesi insan sağlığına hizmet olan hekimlere Allah'tan rahmet dileyen Güneş, bağımsızlık mücadelesini sürdüren, hastanesini korumak için tanklara karşı yürüyen Gazzeli hekimler başta olmak üzere, tüm hekimlerin bayramını kutladı.

Törende, KAEÜ Tıp Fakültesi'nde emekli olan ve mesleklerinde 30 yılı aşkın süredir hizmet veren hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi, ardından tasavvuf müziği konseri verildi.

Öte yandan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Rektör Karahocagil, Dekan Güneş, akademisyenler, hekimler ve öğrencilerin katılımıyla iftar programı da düzenlendi.