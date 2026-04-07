KAEÜ'den İsrail'in İdam Yasasına Tekrar
KAEÜ'den İsrail'in İdam Yasasına Tekrar

07.04.2026 15:47
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezasını kınadı ve uluslararası toplum çağrısında bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınadı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajlarda, idam yasasına tepki gösterildi.

Masum hayatları hedef alan bu kararın insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, yapılan zulüm reddedilerek, uluslararası toplumun Filistin halkı için açık ve kararlı tavır alması davet edildi.

Filistin halkına yönelik idam cezasını içeren düzenlemenin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü olarak, İsrail Parlamentosu'nun Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören düzenlemesini şiddetle kınıyoruz. İnsan hayatının dokunulmazlığını hiçe sayan bu yaklaşım, adalet, vicdan ve insan hakları ilkeleriyle açıkça çelişmektedir. Belirli bir halkı ve inancı hedef alan böyle bir düzenleme, insanlık onuruna ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi bölgede süregelen zulmü daha da derinleştirme tehlikesi taşımaktadır. Masum insanların hayatını hedef alan hiçbir uygulama meşru görülemez. Medeniyetimizin ve inancımızın temelinde yer alan adalet ve mazlumun yanında durma sorumluluğuyla, bu hukuksuz düzenlemeyi en güçlü şekilde reddediyoruz. Uluslararası toplumu ve ilgili tüm kurumları, Filistin halkına yönelik bu haksız uygulamaya karşı açık ve kararlı bir tavır almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Kırşehir, İsrail, Güncel, Son Dakika

Advertisement
