Kağıt Kesme Sanatıyla Çin Kültürü Tanıtıldı

14.03.2026 14:35
İstanbul'da öğrenciler, Çin'in geleneksel kağıt kesme sanatını öğrenip uyguladı.

İSTANBUL, 14 Mart (Xinhua) -- İstanbul'da bir sınıfta makaslarını kırmızı kağıtların üzerinde ustalıkla gezdiren öğrenciler, kısa sürede kuşları, çiçekleri ve baharı çağrıştıran desenler ortaya çıkardı. Bu küçük kağıt figürleri, Çin'de yüzyıllardır yaşatılan geleneksel kağıt kesme sanatının örnekleriydi.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü kapsamında Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından salı günü düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Çin'in köklü kağıt kesme sanatını hem öğrendi hem de uygulama fırsatı buldu.

Makas ve ince uçlu bir keski kullanarak kırmızı kağıttan balık ve ejderha figürleri kesen katılımcılardan Okan Üniversitesi Çince Mütercim-Tercümanlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Eylül Sakal, Çin kültüründe balık figürünün bolluk ve bereketi, ejderhanın ise güç, iyi şans ve koruyuculuğu simgelediğini öğrendiklerini söyledi.

Sakal, "Bu tür uygulamalar farklı kültürleri anlamak açısından çok değerli" dedi.

Etkinliğin Çin'in somut olmayan kültürel mirasını öğrencilere tanıtmayı amaçladığını belirten Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Başkanı ve programın yürütücüsü Wei Hu, Çinli ve Türk öğrencilerin birlikte çalışarak kağıt kesme sanatının tarihini, figürlerin taşıdığı sembolik anlamları ve bu geleneğin kültürel önemini öğrenme fırsatı bulduğunu ifade etti.

"Gözlemlediğimiz kadarıyla öğrenciler Çin dili ve kültürüne büyük ilgi gösteriyor ve yaptıkları çalışmalarla yeteneklerini ortaya koyuyor" diyen Wei, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kültürü daha yakından tanımasına ve öğrendiklerini çevreleriyle paylaşmasına katkı sağladığını söyledi.

Xinhua'ya konuşan Türkiye Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı da kağıt kesme sanatının Çin kültürünü tanıtmak için etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

"Kağıt kesme sanatı, üzerindeki desenler ve sembollerle Çin'in kültürel mirasını yansıtan önemli bir gelenek. Bu tür uygulamalar gençlerin kültürü daha iyi anlaması için önemli bir fırsat sunuyor" diyen Karslı, benzer çalışmaların artmasını umduğunu ifade etti.

Karslı, kağıt kesme sanatında kullanılan motiflerin belirli anlamlar taşıdığına da dikkat çekti. Yeni evlenen çiftler için hazırlanan bazı desenlerde ejderha ile anka kuşunun birlikte tasvir edildiğini belirten Karslı, bunun Çin kültüründe evlilik ve uyumu simgeleyen önemli bir motif olduğunu söyledi.

Kullanılan renklerin de sembolik anlamlar taşıdığını vurgulayan Karslı, özellikle kırmızı rengin Çin kültüründe kötü ruhları uzaklaştırdığına ve zenginlik ile bereketi temsil ettiğine inanıldığını, bu nedenle yeni yıl kutlamalarında ve kağıt kesme çalışmalarında kırmızı kağıdın yaygın olarak tercih edildiğini belirtti.

Karslı, "Motifler çok önemlidir. Özellikle şans anlamına gelen 'Fu' karakteri ve geleneksel delikli madeni para desenleri kağıt kesme sanatında sıkça kullanılan sembollerdir" dedi.

Kırmızı kağıtlar üzerinde şekillenen ejderhalar, balıklar ve şans sembolleri yalnızca bir sanat geleneğini değil, aynı zamanda iki kültür arasında kurulan küçük ama anlamlı bir köprüyü de temsil ediyordu. Öğrenciler için ise bu ince kağıt figürleri, Çin kültürünü yakından tanımanın ve farklı gelenekleri keşfetmenin renkli bir yolu oldu.

Kaynak: Xinhua

