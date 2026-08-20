Kağıthane'de 4 İşçi Mahsur Kaldı
İnşaat iskelesinin kırılması sonucu mahsur kalan 4 işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kağıthane'de bir inşaatın onuncu katında iskelenin kırılması sonucu mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İmrahor Caddesi'ndeki inşaatın onuncu katında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.
İskelenin kırılmasıyla burada çalışan 4 işçi, kendilerini binaya bağlı halatlarla güvene alarak yardım bekledi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.
Öte yandan işçiler mahsur kaldıkları anı, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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