Kağıthane'de cipin motoru alev aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de cipin motoru alev aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Kağıthane\'de cipin motoru alev aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu bildirdi, alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

KAĞITHANE'de seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde seyir halindeki cipte çıktı. Cipin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: DHA
KağıthaneHamidiyeOtomobilİtfaiyeGüncelOlaySon Dakika

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