Kağıthane\'de cipin motoru alev aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KAĞITHANE'de seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde seyir halindeki cipte çıktı. Cipin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.