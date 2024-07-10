Kağıthane'de Emlakçı Dolandırıcılığı: Diğer Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Emlakçı Dolandırıcılığı: Diğer Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de bir emlakçının, gayrimenkul satışına aracılık etmesi amacıyla anlaştığı kadın tarafından dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan diğer şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan G.N.S. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mağdur emlakçının, aracılık etmesi amacıyla anlaştığı ve olayın ardından yurt dışına çıktığı belirlenen yabancı uyruklu F.G'nin erkek arkadaşı olan şüpheli G.N.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

10.07.2024 16:37
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Kağıthane'de bir emlakçının, gayrimenkul satışına aracılık etmesi amacıyla anlaştığı kadın tarafından dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan diğer şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, gayrimenkul danışmanlığı yapan M.D.G'nin 400 bin avro dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine yapılan çalışma kapsamında gözaltına alınan G.N.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mağdur emlakçının, aracılık etmesi amacıyla anlaştığı ve olayın ardından yurt dışına çıktığı belirlenen yabancı uyruklu F.G'nin erkek arkadaşı olan şüpheli G.N.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Emlakçı M.D.G'nin 3 Temmuz'da Kağıthane'de gayrimenkul satışına aracılık etmesi amacıyla bir kadınla irtibata geçtiği ve komisyon olarak 400 bin avro vereceği konusunda anlaştıkları, ofisinde görüştükleri sırada kadının paranın bulunduğu zarfı çantasına koyduğu, M.D.G'nin de iş sonuçlanınca komisyonunu vereceğini söylemesi üzerine kadının zarfı verip ofisten ayrıldığı belirlenmiş, bir süre sonra durumdan şüphelenen emlakçının kontrol ettiği zarfta 400 bin avronun yerine sahte para konulduğunu anladığı tespit edilmişti.

Kadın şüpheli yabancı uyruklu F.G. ile beraberinde hareket ettiği yabancı uyruklu G.N.S'nin Londra'dan İstanbul'a geldikleri saptanmış, şüpheli G.N.S. yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınırken, şüpheli F.G'nin ise başka bir uçakla Türkiye'den ayrıldığı anlaşılmıştı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kağıthane, İstanbul, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Emlakçı Dolandırıcılığı: Diğer Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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