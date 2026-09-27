Kağıthane'de iddiaya göre öğrenci servisi nedeniyle Fahri Bölge'nin kalçası kırıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de iddiaya göre öğrenci servisi nedeniyle Fahri Bölge'nin kalçası kırıldı

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Kağıthane\'de iddiaya göre öğrenci servisi nedeniyle Fahri Bölge\'nin kalçası kırıldı
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Kağıthane'de iddiaya göre öğrenci servisine yol vermediği gerekçesiyle 75 yaşındaki Fahri Bölge'ye yumruk atılıp itildi. Kaldırıma düşen Bölge'nin kalçası kırıldı, kaşına dikiş atıldı; gözaltına alınan Abdullah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de öğrenci servisinden inen Abdullah A. (58), iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle yolda yürüyen Fahri Bölge'ye (75) yumrukla saldırdı. Kaldırıma düşen Bölge'nin kalçası kırılırken, kaşına dikiş atıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Abdullah A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan Fahri Bölge, "Yapılı bir adam geldi, kaşıma bir yumruk, beni savurdu. O yumrukla beraber bir de itti. Sağ tarafım kaldırımın kenarına çarptı. Perişanım insan hayatı bu kadar ucuz mu" dedi.

Olay, 25 Eylül Cuma günü saat 18.30 saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Fahri Bölge, bir arkadaşının evine gitmek için yolda yürüdüğü sırada arkasından aynı yönde ilerleyen öğrenci servisi geldi. İddiaya göre, servis sürücüsü yoldan çekilmesini istediği Bölge'ye seslendi. Bölge yürümeye devam ederken, servisteki öğrencilerden birinin velisi olduğu belirtilen Abdullah A. araçtan indi.

YUMRUKLA SALDIRDI; DÜŞTÜ KALÇASI KIRILDI

Araca yol vermediği gerekçesiyle Abdullah A.Bölge'ye yumrukla saldırdı ardından da itti. Bölge kaldırıma düşerken, şüpheli yeniden servise bindi. Öğrencilerin de bulunduğu servis aracı olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bölge, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalçası kırılan ve açılan kaşına dikiş atılan Bölge'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek servis aracının plakasını belirledi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen şüpheli Abdullah A., yakalandı. Gözaltına alınan Abdullah A. emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YUMRUKLADI VE BENİ İTTİ'

Evde tedavisi süren Fahri Bölge, "Dün akşam saat 17.30 civarı bir arkadaşımın evine gidiyordum kahve içmeye. Yolda bir talebe servisi minibüsü arkamdan geliyormuş. Görmedim, duymadım. Ne korna sesi duydum ne birşey duydum. Arkamdan geliyormuş. Bir ara öyle bir oldu ki zannettim hani talebe çocuğu indiriyor, ufak ilkokula giden çocuklar olur ya, onu indirecek diye düşündüm. Nerede kardeşim, baktım, yapılı bir adam geldi, kaşıma bir yumruk attı; beni savurdu.Mesela ben sağır olabilirim duymamış olabilirim. Beni ezmesi mi lazım. Minbüs durdu birisi indi orta kapıdan. Kendimi yerde buldum. O yumrukla beraber bir de itti. Sağ tarafım kaldırımın kenarına çarptı. O günden beri perişanım" dedi.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU'

Bölge, "Kafamı vursam, beyin kanamasından ölsem, bu kadar mı insan hayatı ucuz. Böyle mi davranması lazım. Hangi memlekette, hangi asırda yaşıyoruz. Canımla boğuşuyorum. Kırık işte öyle diyorlar doktorlar, ameliyat yapmıyor doktorlar kırık diyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
Kağıthane3. SayfaGüncelSon Dakika

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