Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kağıthane'de, bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harmantepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalat edilip satıldığı bilgisini aldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak, düzenlediği operasyonda şüpheli Ş.T'yi gözaltına alındı.

Operasyonda, 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2,5 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğunu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.