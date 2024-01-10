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Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harmantepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalat edilip satıldığı bilgisini aldı. Polis ekipleri, düzenlediği operasyonda şüpheli Ş.T'yi gözaltına aldı. Operasyonda, 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2,5 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
10.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:24
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Kağıthane'de, bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harmantepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalat edilip satıldığı bilgisini aldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak, düzenlediği operasyonda şüpheli Ş.T'yi gözaltına alındı.

Operasyonda, 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2,5 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğunu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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