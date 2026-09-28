Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

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Kağıthane\'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada
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İstanbul Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde dün sabah 07.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarında çıkan yangın, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Araç sahibi otomobilini uzaklaştırdığı sırada patlama meydana gelirken alevlere müdahale eden bir kişi panik yaşadı. Kısa devreden kaynaklandığı belirlenen yangını itfaiye söndürdü, can kaybı yaşanmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de yer altındaki elektrik kablolarında çıkan yangında park halindeki bir otomobil zarar gördü. Araç sahibi, direksiyona geçip aracını uzaklaştırdığı sırada patlama meydana geldi. Bu sırada alevlere müdahale eden bir kişi ise panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın ve patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altından geçen elektrik kablolarında yangın çıktı. Kablolardan yükselen alevler, Mesut K.'ye ait park halindeki 34 ZH 5670 plakalı otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ARACINI UZAKLAŞTIRDIĞI SIRADA PATLAMA OLDU

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yer altı kabloları yandığı sırada park halindeki otomobilinin zarar gördüğünü fark eden araç sahibinin direksiyona geçtiği anlar görülüyor. Sürücü, otomobilini bulunduğu yerden uzaklaştırdığı sırada patlama meydana geliyor. Bu sırada alevlere müdahale eden bir kişinin de patlama sırasında panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

YANGIN KISA DEVREDEN KAYNAKLANMIŞ

İtfaiye ve elektrik şirketi yetkililerinin yaptığı kontrollerde, yangının yer altındaki elektrik kablolarında oluşan kısa devreden kaynaklandığı belirlendi. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından ekipler çalışma başlattı. Sokak güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis ekipleri çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada - Son Dakika
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