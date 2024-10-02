Kağızman'ın Kurtuluşu Törenle Kutlandı

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Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kağızman İstiklal Alanı'ndaki törene, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, Kağızman Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Ahmet Ergin, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğretmen Uğur Önder Çapur, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kağızman Halime Arslan Yıldız ilkokulu halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Mehteran Takımı da sahne aldı.