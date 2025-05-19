KAHİRE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzeler Uluslararası Müzeler Günü'nde yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından alınan kararla her yıl 18 Mayıs tarihi Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Kahire Müzeleri Uluslararası Müzeler Günü'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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