Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Sancar Mahallesi'ni Ziyaret Etti

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(ANKARA)- Sancar Mahallesi'ni ziyaret eden Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan'ın her şeyden önce birleştirici bir unsuru olduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren işe koyulduk. Vatandaşlarımızın sorunlarına odaklanarak çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Çırpanoğlu, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerin Sancar Mahallesi'ni ziyaret etti. İlçenin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra vatandaşların huzurlu bir yaşam alanına kavuşmasının herkes için önemli olduğunu dile getiren Başkan Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözerken aynı zamanda da huzurlu bir ortam oluşturmak çok önemli. Biz bunu başardık. Kahramankazan'ın her şeyden önce birleştirici bir unsuru olduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren işe koyulduk. Vatandaşlarımızın sorunlarına odaklanarak çözüm üretmeye devam edeceğiz. Kanımızın, terimizin son damlasına kadar ilçemiz için mücadele vermeye devam edeceğiz" diyen Başkan Çırpanoğlu, buluşma sonunda mahalleliler adına Sancar Mahalle Muhtarı Mustafa Demirci'ye tablo hediye etti.