Kahramankazan Belediyesporlu Ümit Nusret Terzi, Güreş Turnuvasında İkincilik Elde Etti

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor güreşçisi Ümit Nusret Terzi, Geleneksel 2'nci Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ikinci olarak, büyük bir başarıya imza attı.

Ümit Nusret Terzi, Teşvik 1 Boy kategorisinde gösterdiği performansla ikinci olarak kürsüde yer aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu, müsabakaya katılan sporcuları tebrik ederek, "Sporcumuz Ümit Nusret Terzi'yi azimli çalışmaları, gösterdiği mücadele ve önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızı canı gönülden destekleyerek, onlara elimizden gelen tüm imkanları sağlamak için gayret gösteriyoruz. Er meydanının yiğitlerine selam gönderiyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.