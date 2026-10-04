Kahramankazan\'da kamyonet iş makinesiyle çarpıştı, 3 yaralıdan 2\'si kurtarıldı

ANKARA (AA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan Ankara yolunun İmrendi Mahallesi yakınlarında Ahmet K'nin kullandığı 06 FP 0792 plakalı kamyonet aynı yönde seyreden Hakan K'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üç kişinin yaralandığı trafik kazasında, kamyonette sıkışan sürücü Ahmet K. ve yanındaki yolcu Erol Ç. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralılar, Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinde tedavi altına alındı.