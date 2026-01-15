Kahramankazan'da Genç Yüzücüler Birincilik İçin İçin Kulaç Attı

(ANKARA) - Kahramankazan'da düzenlenen Okul Sporları Yüzme Müsabakaları, genç sporcuların heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Dereceye giren öğrenciler, başarılarını protokol üyeleriyle birlikte kutladı.

Kahramankazan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları Yüzme Müsabakaları, Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlçedeki okullardan çok sayıda sporcunun katıldığı yarışlarda, öğrenciler kürsüye çıkmak için kulaç attı.

Protokol, genç sporcuları yalnız bırakmadı

Heyecan dolu anların yaşandığı programa, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Taş Polat ve Belediye Meclis Üyesi Dilaver Ünal da katılım sağladı. Sporculara destek veren protokol üyeleri, yarışların ardından dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.

Müsabakalar sonucunda farklı kategorilerde dereceye giren isimler ise şöyle sıralandı:

Küçük Kızlar: 1. Güneş Taşdemir, 2. Ada Aydoğdu, 3. Buğlem Yılmaz - Aysima Çınar

Yıldız Kızlar: 1. Masal Taşdemir, 2. Beyza Deringöz, 3. Irmak Sakız

Genç Kızlar: 1. Ervanur Baykan, 2. Aslı Dağcı, 3. Zeycan Baykan - Yaren Nur Kuyucak

Küçük Erkekler: 1. Konur Alp Er, 2. Barış Gemici, 3. Yusuf Ata Acar - Ali Eymen Günay

Yıldız Erkekler: 1. Emir Uysal, 2. Barış Günel, 3. Muhammet Fatih Alıç

Genç Erkekler: 1. Ares Yüce, 2. Kaan Koçum, 3. Atakan Gedik - Utku Yıldırım