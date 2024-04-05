Kahramankazan Kaymakamlığı, gaziler ve şehit yakınları için iftar programı düzenledi.
Bir lokantadaki iftara gazi ve şehit yakınları, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve ilçe protokolü katıldı.
Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Cafer Akın davetlileri kapıda karşıladı, Kaymakam Parlar da eşiyle masaları gezerek, ailelerle sohbet etti.
Dernek Başkanı Cafer Akın, "İnşallah çocuklarımızla yavrularımızla güzel vatanımızda, şehitlerimizin kanlarından rengini alan bayrağımızın gölgesi altında uzun ömürler yaşamayı Cenab-ı Hakk hepimize nasip etsin." dedi.
Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da "Bugün mazbatamızı aldık ve ilk programımıza katıldık. İlk katıldığım programın da şehit yakınları ve gazilerle olması beni ayrıca sevindirdi. Kahramankazan'ımızın şehit ve gazilere çok büyük borcu var. İnşallah 5 yıl boyunca bu kardeşiniz şehit ve gazilerimizin yanında olacak." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan Kaymakamlığı, gaziler ve şehit yakınları için iftar programı düzenledi - Son Dakika
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bayram tatili öncesi Osmangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, genel trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı gibi konuları anlattı. Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, göreve başladığı ilk gün Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Başkan Fazlaca, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.