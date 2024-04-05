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Kahramankazan Kaymakamlığı, gaziler ve şehit yakınları için iftar programı düzenledi.

Bir lokantadaki iftara gazi ve şehit yakınları, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve ilçe protokolü katıldı.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Cafer Akın davetlileri kapıda karşıladı, Kaymakam Parlar da eşiyle masaları gezerek, ailelerle sohbet etti.

Dernek Başkanı Cafer Akın, "İnşallah çocuklarımızla yavrularımızla güzel vatanımızda, şehitlerimizin kanlarından rengini alan bayrağımızın gölgesi altında uzun ömürler yaşamayı Cenab-ı Hakk hepimize nasip etsin." dedi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da "Bugün mazbatamızı aldık ve ilk programımıza katıldık. İlk katıldığım programın da şehit yakınları ve gazilerle olması beni ayrıca sevindirdi. Kahramankazan'ımızın şehit ve gazilere çok büyük borcu var. İnşallah 5 yıl boyunca bu kardeşiniz şehit ve gazilerimizin yanında olacak." dedi.