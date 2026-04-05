Kahramanmaraş\'a İstiklal Madalyası\'nın 101. Yılı Kutlandı

05.04.2026 12:24
TBMM tarafından Kahramanmaraş'a "İstiklal Madalyası" verilişinin 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel tarafından Türk bayrağına toka edildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Görgel, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Madalyası'nın verilişinin 101. yıl dönümünde tarihin yüklediği sorumluluğun bilinciyle bir arada olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta verilen mücadelenin sadece bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin simgesi olduğunu vurgulayan Görgel, şunları kaydetti:

"İmanla, inançla ve sarsılmaz bir iradeyle edilen mücadele, hem adımızın başındaki kahraman ünvanı hem de her birimizin göğsünde büyük bir şerefle taşıdığı kırmızı şeritli İstiklal Madalyamızla taçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925'te şehrimize tevdi edilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, işte bu topyekun direnişin, bu eşsiz kahramanlığın ve bu sarsılmaz milli ruhun tecellisidir. Bu madalya bir kişiye değil, bir millete, bir şehre, bir inanca verilmiştir. Bu yönüyle Kahramanmaraş, istiklal ruhunu yaşayan ve yaşatan nadide şehirlerden biri olmuştur."

Kaynak: AA

