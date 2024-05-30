Kahramanmaraş Günleri Yenikapı'da Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Günleri Yenikapı'da Başladı

Kahramanmaraş Günleri Yenikapı\'da Başladı

Yenikapı'da düzenlenen Kahramanmaraş Günleri etkinliği, Kahramanmaraş esnafına destek olmak ve yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikte dondurma, tarhana, peynir, baklava, baharatlar, bakır ve deri ürünleri sergileniyor. Ayrıca, dondurma yeme yarışmaları ve el sanatları gösterileri düzenleniyor. Etkinlik, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası toparlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

30.05.2024 21:06
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YENİKAPI'da, Kahramanmaraş Günleri başladı. 6 Şubat depreminin ardından zor günler geçiren Kahramanmaraş esnafına destek olmak ve yeniden Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini ön plana çıkartmak için yapılan etkinlikte, dondurması başta olmak üzere tarhana, peynir, baklava, baharatlar, bakır ve deri ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kahramanmaraş, Afşin Dernek Başkanı Ahmet Ardıç, "6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Kahramanmaraş'ın yüzde 60'ı yıkıldı. Bu vesileyle biz hem onlara maddi bir katkı sağlayalım, yöremize ait tüm ürünlerimiz İstanbul Metropol şehirde tanıtmış olalım" dedi.

6 Şubat depreminin ardından zor günler geçiren Kahramanmaraş esnafına destek olmak ve yeniden Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini ön plana çıkartmak için Yenikapı Fuar Alanı'nda Kahramanmaraş Günleri düzenleniyor. Gastronominin önemli şehirlerinden olan Kahramanmaraş'ın dondurması başta olmak üzere tarhana çorbası, peynirleri, baklava ve baharatları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Davul ve Zurna eşliğinde halaylar çekildiği fuarda dondurmacılar maharetlerini sergiledi, dondurma yeme yarışmaları düzenlendi. Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek tanıtım günlerinde yöresel lezzetlerin yanı sıra ceviz oyma sanatıyla yapılan ahşap ürünler ve bakır ürünler tanıtılarak destek satışları yapılacak.

"HERKES YENİDEN EL ELE VEREREK BİRLİĞİ YAPIYOR"

Kahramanmaraş Afşin Dernek Başkanı Ahmet Ardıç, "6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Kahramanmaraş'ın yüzde 60'ı yıkıldı. Herkes yeniden el ele, kol kola vererek birbirine iş birliği yapıyor. Buradaki zaten bütün depremzedelerimizin tamamı ya dükkanı yıkılan, ya evi yıkılan, ya eşi ölen, ya çocukları ölen insanlar. Bu vesileyle biz hem onlara maddi bir katkı sağlayalım, yöremize ait tüm ürünlerimiz İstanbul Metropol şehirde tanıtmış olalım. Hem de bir moral motivasyon adına bir değişiklik olsun diye buradayız. İçeride el sanatları, oymacılıkla alakalı, bakırcılıkla alakalı çalışmalarımız var. Bu tarafta da tamamı Maraş'a ait olan gelmiş yöresel ürünlerimiz var. Tüm İstanbullularımızı Kahramanmaraş lezzetlerini tatmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ACIYA DA, TATLIYA DA ÇOK ALIŞKIN BİR İNSANIM"

Dondurma yeme yarışmasını kazanan 16 yaşındaki Ayşegül Süneşnat, "Kahramanmaraşlı olduğum için acıya da, tatlıya da çok alışkın bir insanım. Dondurmayı direkt bibere batırıp yedik. 6 kişi vardı, ben birinci oldum" dedi.

"500 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN ATA MİRASIMIZ"

Kahramanmaraş'ın meşhur tarhana çorbasını ziyaretçilere tanıtan Halit Yener, "Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tarhanasını ve çorbasını tanıtmaya geldik. Bu Anadolu mirası 500 yıllık geçmişi olan Ata mirasımız, insanlar için kalsiyum değeri yüksek olan, probiyotik, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürünümüz. Depremde kaybı olmayan insanımız yok, bizim de birinci dereceden yakınlarımız yok ama ikinci dereceden var. Deprem durumu zor bir durum ama insanlar kendisini depreme hazırlasınlar" dedi.

"YÖRESEL LEZZETLERİMİZ DEĞERİ PAHA BİÇİLMEZ"

İzmir'den gezmeye geldiğini söyleyen Özgün Coşkundili, "Biz İstanbul'a gezmeye gelmiştik, böyle bir etkinliği duyunca da katılmak istedik. Çok değişik peynirler, pekmezleri, biberleri her şeyi çok güzel, orijinal. Bizde değişik tatlarımızdan alışverişimizi yapacağız, İzmir'e götüreceğiz, tadacağızö derken Kastamonulu olduğunu söyleyen Salim Tırcı ise, "Kahramanmaraş'ı gerçekten çok severim. Kahramanmaraş'ın dondurması, biberi, ezmesi, salçası hepsi yöresel lezzetlerimiz değeri paha biçilmez. Bu günler keşke hep yapılsa, bizde gelsek ve yesek. Hep birbirimize bağlı olsak ne olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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