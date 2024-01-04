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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü AA'nın 2023 fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü AA'nın 2023 fotoğraflarını oyladı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasından seçim yaparak oylama yaptı. Gökduman, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti. Anadolu Ajansı'nın önemli olayları kayıt altına alma çalışmasını takdir eden Gökduman, emeği geçen tüm personelleri tebrik etti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü AA\'nın 2023 fotoğraflarını oyladı
04.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:24
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Gökduman, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinden Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'ın "Anneye bakış" fotoğrafını tercih eden Gökduman, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz şahitliği" ve "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğraflarına oy verdi.

Gökduman, Anadolu Ajansının yurt içi ve yurt dışında meydana gelen önemli gelişmelere imza attığını vurgulayarak, "Anadolu Ajansımız her yıl meydana gelen önemli olayları kayıt altına almak adına güzel bir çalışma yapıyor. Biz de bu çalışmaya katıldık. Çok güzel tespitler ve çok güzel fotoğraflar vardı. Seçimlerimizi yaptık emek veren tüm personelleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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