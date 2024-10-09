Kahramanmaraş’ın Sorunlarına Dikkat Çekildi

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DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binalar ve çevreyle ilgili sorunlar olduğunu söyledi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kentte bazı hastanelerde problemlerin bulunduğunu, 400 yataklı acil durum hastanesinin yapımının henüz tamamlanmadığını anlattı.

Kahramanmaraş'ın en büyük sorunlarından birinin de orta hasarlı binalar olduğuna dikkati çeken Karatutlu, şehirde çevrenin kirletildiğini söyledi. Karatutlu, suları kirleten, çevre felaketi oluşturan, ormanları yok eden zihniyete Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düzeyinde müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

DEVA Parti'li Karatutlu, Kahramanmaraş'a uçak seferlerinin artırılmasını istediklerini dile getirerek, "Niye bizim şehrimizden İstanbul'un Sabiha Gökçen'ine, Anadolu Yakası'na bir sefer yok? Adıyaman'da var, Erzincan'da var. Kahramanmaraş 1 milyon 200 bin nüfuslu 30 büyükşehirden biri. Bakanlıkları artık şehir lobiciliği, şehir taraftarlığı yapmaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta, üniversite öğrencilerine yetecek kapasiteye sahip yurt yapılmadığını savunan Karatutlu, "Bir şehrin kalkınmasının, tekrar ayağa kalkmasının yolu sadece bina yapmak değildir. Şehir, üniversitesiyle, kültürüyle, sporuyla ayağa kalkacak." diye konuştu.