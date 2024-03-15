Kahramanmaraş'ta 1 milyon 350 bin fidan toprakla buluşacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 1 milyon 350 bin fidan toprakla buluşacak

Kahramanmaraş\'ta 1 milyon 350 bin fidan toprakla buluşacak

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, bu yıl kent genelinde bin 429 hektar alanda 1 milyon 350 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Karartı, Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında gazetecilere, sorumluluk alanlarında 2 milyon 121 bin 960 hektarlık alan olduğunu söyledi.

15.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, bu yıl kent genelinde bin 429 hektar alanda 1 milyon 350 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Karartı, Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında gazetecilere, sorumluluk alanlarında 2 milyon 121 bin 960 hektarlık alan olduğunu söyledi.

Bu alanın 634 bin 30 hektarının ormanlık, 1 milyon 487 bin 939 hektarın da açık alandan oluştuğunu anlatan Karartı, kent genelinin yüzde 36'sının ormanla kaplı olduğuna dikkati çekti.

Ormanlık alanları büyütmek için her yıl fidan dikimine devam edildiğini ve ağaçlandırmada kullanılan fidanların da kurum tarafından üretildiğini belirten Karartı, "2023 yılında bin 133 hektar alana 1 milyon 750 bin fidan dikildi ve 10 bin kilogram tohum ekimi yapıldı. 2024 yılında Kahramanmaraş'ta bin 429 hektar alana 1 milyon 350 bin fidan dikimi gerçekleştirmeyi ve Kahramanmaraş Fidanlık Müdürlüğümüzce de 2 milyon 250 bin fidan üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ormanlarda meydana gelen yangınların yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunun altını çizen Karartı, 2023 yılında kent genelinde meydana gelen 110 orman yangınında 360 hektar alanın zarar gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangınlarda zarar gören alanların 272 hektarlık alanda çalışma yapılmış ve 2 bin 700 kilogram tohum ekildi. İlimizde meydana gelebilecek orman yangınları ile mücadele ve daha hızlı müdahale için 1 helikopter görevlendirildi. 2024 yılında bir helikopter, 34 adet arazöz,12 su tankı, 50 ilk müdahale aracı ile orman yangınlarına karşı araç filomuz hazır bulunmakta. Ayrıca orman yangınlarına daha erken ve hızlı müdahale için yangın havuzları yapılmaktadır. Şuan 24 adet yangın havuzu, 50 baraj ve gölet olmak üzere toplam 74 su kaynağı mevcuttur. Yangınlara daha erken müdahale edebilmek için ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz ve bu kapsamda bölgemizde 7 gözetleme kulesi mevcuttur. Anayasa'nın 169'uncu maddesi gereğince yanan sahaların yeniden ormanlaştırılmasının yasal zorunluluk taşır, bu alanların tarım, hayvancılık ya da başka maksatla kullanılması mümkün değil."

Karartı, daha sonra kentteki gazeteciler adına oluşturulan basın hatıra ormanı ağaçlandırma sahasında basın mensuplarıyla birlikte fidan dikti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 1 milyon 350 bin fidan toprakla buluşacak - Son Dakika

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